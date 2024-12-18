Гигин про визит Лукашенко в ОАЭ: нашего лидера уважают за волю, решимость, ответственность

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Наше посольство открылось в Абу-Даби в 1999 году при Президенте Лукашенко. И вот с этого периода, в 1992 году, установлены дипломатические отношения. Мы как проводим линию? Наше центральное посольство находится в Абу-Даби. Кстати, выходец из этого посольства Роман Александрович Головченко, нынешний премьер-министр. Мы активно развиваем отношения с этой страной, а оттуда как бы выстраиваем контакты со всеми странами региона. Это очень удачная схема. Мы так работаем во всех регионах. У нас есть такие как бы главные посольства, точки опоры, через которые мы проводим наши национальные интересы в том или ином регионе мира.



Григорий Азаренок, СТВ:

Ну и кроме экономического двустороннего…, политические вопросы в том числе обсуждаются с Александром Лукашенко.



Вадим Гигин:

Они никаких условий нам не предъявляют, никаких претензий нам не предъявляют. Они уважают независимость и суверенитет. И беглые все эти аж бесятся, почему на таком уровне принимают. По-моему, в декабре прошлого года было официальное заявление руководства Арабских Эмиратов, когда президент встречался с президентом Арабских Эмиратов, а он же и руководитель крупнейшего эмирата Абу-Даби семейства Аль Нахаянов. И был короткий комментарий арабской стороны: встреча прошла в дружеском и семейном формате. По-моему, написали так. Вот это очень хорошо характеризует наши отношения. За что уважают Александр Лукашенко? За независимую политику, за волю, за решимость, за верность слову, ответственность и, безусловно, устойчивую политическую систему, на которую опирается наш Президент. Вот секрет успеха, если это секрет.