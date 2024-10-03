Гигин: для литовских политиков родина не является самоцелью, для них Литва – это ступенька

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Нужно понять простого литовского политика. С одной стороны, его распирает вот это желание стать геополитическим центром, иметь свои такие полуколонии. Слушайте, они входили в правительство Украины после Майдана. Они активно там присутствуют. Они готовы все оружие, которое у них осталось, я не знаю, что у них там осталось, отдать той же Украине. Но при этом литовский политик видит завершение своей карьеры... Для него верхний пост – это не президент Литвы и не премьер-министр. Для него перспектива – это сладкое, удобное, теплое местечко где-нибудь в структурах Евросоюза, НАТО. Это космополитичные политики. Политики, для которых родина не является самоцелью и самоценностью. А родина является частью чего-то большего. То есть Литва – это ступенька для них. Отсюда и все вот эти их потуги. Ведь политика, которую проводят литовские заправилы, вредит национальным интересам Литвы. Но что Литва выиграла от прямого столкновения с Китаем? Литва наехала на Китай, признав там Тайвань, вступила в конфликт с Китаем. Что Литва выиграла от того, что она рассорилась, скажем мягко, с Беларусью? Пропали потоки белорусских туристов, вокруг вся эта замятния вокруг нашего санатория, который там был. Белорусы перестали в таком количестве ездить в Друскининкай, Вильнюс. Что они выиграли от того, что белорусские товары не поступают в Клайпедский порт? Понимаете, у страны нет перспектив. Ну, закончатся европейские субсидии. Что вы будете дальше делать?