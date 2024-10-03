Гигин: для литовских политиков родина не является самоцелью, для них Литва – это ступенька

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Нужно понять простого литовского политика. С одной стороны, его распирает вот это желание стать геополитическим центром, иметь свои такие полуколонии. Слушайте, они входили в правительство Украины после Майдана. Они активно там присутствуют. Они готовы все оружие, которое у них осталось, я не знаю, что у них там осталось, отдать той же Украине. Но при этом литовский политик видит завершение своей карьеры... Для него верхний пост – это не президент Литвы и не премьер-министр. Для него перспектива – это сладкое, удобное, теплое местечко где-нибудь в структурах Евросоюза, НАТО. Это космополитичные политики. Политики, для которых родина не является самоцелью и самоценностью. А родина является частью чего-то большего. То есть Литва – это ступенька для них. Отсюда и все вот эти их потуги. Ведь политика, которую проводят литовские заправилы, вредит национальным интересам Литвы. Но что Литва выиграла от прямого столкновения с Китаем? Литва наехала на Китай, признав там Тайвань, вступила в конфликт с Китаем. Что Литва выиграла от того, что она рассорилась, скажем мягко, с Беларусью? Пропали потоки белорусских туристов, вокруг вся эта замятния вокруг нашего санатория, который там был. Белорусы перестали в таком количестве ездить в Друскининкай, Вильнюс. Что они выиграли от того, что белорусские товары не поступают в Клайпедский порт? Понимаете, у страны нет перспектив. Ну, закончатся европейские субсидии. Что вы будете дальше делать?