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Гигин: для литовских политиков родина не является самоцелью, для них Литва – это ступенька

03 октября 2024 20:20
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.

Гигин: для литовских политиков родина не является самоцелью, для них Литва – это ступенька-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»: 
Нужно понять простого литовского политика. С одной стороны, его распирает вот это желание стать геополитическим центром, иметь свои такие полуколонии. Слушайте, они входили в правительство Украины после Майдана. Они активно там присутствуют. Они готовы все оружие, которое у них осталось, я не знаю, что у них там осталось, отдать той же Украине. Но при этом литовский политик видит завершение своей карьеры... Для него верхний пост – это не президент Литвы и не премьер-министр. Для него перспектива – это сладкое, удобное, теплое местечко где-нибудь в структурах Евросоюза, НАТО. Это космополитичные политики. Политики, для которых родина не является самоцелью и самоценностью. А родина является частью чего-то большего. То есть Литва – это ступенька для них. Отсюда и все вот эти их потуги. Ведь политика, которую проводят литовские заправилы, вредит национальным интересам Литвы. Но что Литва выиграла от прямого столкновения с Китаем? Литва наехала на Китай, признав там Тайвань, вступила в конфликт с Китаем. Что Литва выиграла от того, что она рассорилась, скажем мягко, с Беларусью? Пропали потоки белорусских туристов, вокруг вся эта замятния вокруг нашего санатория, который там был. Белорусы перестали в таком количестве ездить в Друскининкай, Вильнюс. Что они выиграли от того, что белорусские товары не поступают в Клайпедский порт? Понимаете, у страны нет перспектив. Ну, закончатся европейские субсидии. Что вы будете дальше делать?

# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азаренок

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