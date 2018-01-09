Гибель белорусского дальнобойщика в Германии: что известно

Новости Германии. Обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб наш соотечественник, устанавливают в Германии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб наш соотечественник, устанавливают в Германии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Авария произошла накануне под Ганновером. По информации немецкой полиции, 44-летний водитель фуры, житель Гродненской области, не заметил пробку и столкнулся со стоящим впереди автопоездом. От полученных травм он скончался на месте.
В настоящее время готовятся документы для доставки тела мужчины на родину. Посольство Беларуси в Берлине следит за ситуацией. Мы связались с нашими дипломатами.
Кирилл Драгун, советник консульского отдела посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Германии:
Фура с белорусскими номерами, которой управлял гражданин Беларуси, по непонятным причинам не останавливаясь въехала впереди стоящее транспортное средство в пробке. В результате ДТП погиб гражданин Беларуси, репатриация будет происходить в уже отработанном порядке, репатриацией будет заниматься компания-владелец транспортного средства совместно со страховой компанией, в которой был застрахован погибший. Что касается помощи посольства, она будет оказана в необходимом объеме в случае необходимости.