Гибель белорусского дальнобойщика в Германии: что известно

Новости Германии. Обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб наш соотечественник, устанавливают в Германии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Авария произошла накануне под Ганновером. По информации немецкой полиции, 44-летний водитель фуры, житель Гродненской области, не заметил пробку и столкнулся со стоящим впереди автопоездом. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время готовятся документы для доставки тела мужчины на родину. Посольство Беларуси в Берлине следит за ситуацией. Мы связались с нашими дипломатами.