Состав прибыл на тот же путь, где стоял другой поезд: жуткое ДТП в ЮАР

Новости ЮАР. Срочные сообщения приходят из ЮАР. Около 200 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости ЮАР. Срочные сообщения приходят из ЮАР. Около 200 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
По неустановленным пока причинам, состав прибыл на тот же путь, где к тому моменту уже стоял другой поезд ожидавший отправления. На месте происшествия работают медики и аварийные бригады. По предварительным данным, никто не погиб.
Это вторая железнодорожная авария в ЮАР за последние дни. Так, 4 января с поездом столкнулся грузовик. Тогда погибли 19 человек, более 200 пострадали.