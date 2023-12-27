Германия не видит причин давать больше денег Киеву

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что вопрос увеличения размера финансовой помощи Украине со стороны ФРГ в данный момент не актуален, пишет ТАСС со ссылкой на телеканалу NTV.

Линднер подчеркивает, что Берлин остается на стороне Киева, продолжая осуществлять финансирование и поставки систем вооружения. Именно Германия, по словам министра финансов ФРГ, выделяет денежные средства на обеспечение «половины всей помощи из Европы», однако в текущий период «нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше».