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Германия не видит причин давать больше денег Киеву

27 декабря 2023 08:40
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что вопрос увеличения размера финансовой помощи Украине со стороны ФРГ в данный момент не актуален, пишет ТАСС со ссылкой на телеканалу NTV.

Линднер подчеркивает, что Берлин остается на стороне Киева, продолжая осуществлять финансирование и поставки систем вооружения. Именно Германия, по словам министра финансов ФРГ, выделяет денежные средства на обеспечение «половины всей помощи из Европы», однако в текущий период «нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше».

# Международная политика # Кристиан Линднер

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