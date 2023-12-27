Возле израильского посольства в Индии прогремел сильный взрыв

В диппредставительстве Израиля сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Расследованием причин взрыва занимаются службы безопасности Индии совместно с израильскими коллегами. Это уже не первый случай нападение на посольство Израиля. В январе 2021 года возле здания также взорвалась бомба. В тот раз также обошлось без пострадавших.