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Возле израильского посольства в Индии прогремел сильный взрыв

27 декабря 2023 07:45
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Сильный взрыв прогремел возле израильского посольства в столице Индии Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле израильского посольства в Индии прогремел сильный взрыв-1

В диппредставительстве Израиля сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Расследованием причин взрыва занимаются службы безопасности Индии совместно с израильскими коллегами. Это уже не первый случай нападение на посольство Израиля. В январе 2021 года возле здания также взорвалась бомба. В тот раз также обошлось без пострадавших.

# Взрыв # Новости Индии

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