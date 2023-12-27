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9 человек стали жертвами непогоды в Австралии

27 декабря 2023 07:50
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Девять человек стали жертвами гроз, ураганного ветра и ливней, которые обрушились на восточное побережье Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 человек стали жертвами непогоды в Австралии-1

В зоне непогоды оказались три штата: Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Там сорваны крыши сотни домов, повалены деревья, десятки тысяч людей остались без электричества. Внезапно выпавший крупный град повредил сотни машин, разбил окна и пробил крыши в домах. По прогнозам синоптиков, сегодня непогода утихнет.

# Природные катаклизмы # Новости Австралии

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