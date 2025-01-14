Дональд Туск проговорился об истинных целях патрульной операции НАТО в Балтийском море

В миссии будут задействованы фрегаты, патрульные самолеты и даже небольшой флот военноморских беспилотников. Все для того, чтобы защитить критически важную подводную инфраструктуру. Такие действия принимаются в ответ на целый ряд инцидентов, в ходе которых были повреждены силовые кабели, телекоммуникационные линии и газопроводы. Вот только премьер Польши проговорился об истинных целях столь масштабной охранной миссии НАТО. Дональд Туск сообщил, что страны альянса хотят контролировать все проходящие суда даже за пределами своих территориальных вод. То есть хотят взять в осаду почти все Балтийское море. К слову, инициатором патрульной операции военного блока стала как раз Польша.