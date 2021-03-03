Генсек ООН: «Китаю удалось вывести сотни миллионов человек из нищеты. Это самый важный вклад»

Новости Китая. Большое событие для Китая и всего мира. Лидер КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе в стране над абсолютной нищетой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому беспрецедентному событию информационное агентство «Синьхуа» посвятило документальный фильм «Китай: рецепт борьбы с бедностью».

Нищета – серьезная проблема, сопутствовавшая Китаю на протяжении тысячелетий. По состоянию на 2012 год за чертой бедности здесь все еще проживало около 100 миллионов человек. Всего за 8 лет это число сократили до нуля. В целом, начало политике реформ в стране было положено в 70-х годах прошлого века. С тех пор из бедности были выведены 770 миллионов местных жителей. Китай вложил в это почти 250 миллиардов долларов. Это достижение назвали «еще одним историческим чудом», сотворенным в КНР.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

Фактически, Китаю удалось вывести сотни миллионов человек из нищеты. Это самый важный вклад, который Китай внес в мировые усилия по сокращению нищеты.

Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда:

Трудно вспомнить или идентифицировать какое-либо аналогичное достижение.

Джофф Раби, бывший посол Австрии в Китае:

Я считаю, что это большое и невероятное достижение, которое я увидел своими глазами во время своих путешествий.

Питер Кагванджа, главный исполнительный директор Института политики Африки:

Я думаю, что это системный подход, в котором нуждаются также и другие регионы мира, в том числе и Африка.