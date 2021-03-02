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В Австралии из-за сильного ветра и ливней 40 тысяч домов остались без света

02 марта 2021 12:02
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Новости Австралии. Масштабный блэкаут на северо-восточном побережье Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии из-за сильного ветра и ливней 40 тысяч домов остались без света-1

В результате разгула непогоды без электричества остались 40 тысяч домов. Тропический циклон «Ниран» принес с собой ливни и сильный ветер, скорость которого достигает 38 метров в секунду. Повалены десятки деревьев, повреждены дома. Из-за паводков и наводнений несколько прибрежных поселков оказались отрезаны от основных дорог. Закрыты около 40 школ.

В Австралии из-за сильного ветра и ливней 40 тысяч домов остались без света-4

Жителей ряда городов предупреждают о возможной эвакуации. По данным метеорологов, циклон сохранит свою силу и покинет континент не раньше, чем через два дня.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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