В Австралии из-за сильного ветра и ливней 40 тысяч домов остались без света

Новости Австралии. Масштабный блэкаут на северо-восточном побережье Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Масштабный блэкаут на северо-восточном побережье Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате разгула непогоды без электричества остались 40 тысяч домов. Тропический циклон «Ниран» принес с собой ливни и сильный ветер, скорость которого достигает 38 метров в секунду. Повалены десятки деревьев, повреждены дома. Из-за паводков и наводнений несколько прибрежных поселков оказались отрезаны от основных дорог. Закрыты около 40 школ.
Жителей ряда городов предупреждают о возможной эвакуации. По данным метеорологов, циклон сохранит свою силу и покинет континент не раньше, чем через два дня.