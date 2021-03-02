В Австралии из-за сильного ветра и ливней 40 тысяч домов остались без света

Новости Австралии. Масштабный блэкаут на северо-восточном побережье Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате разгула непогоды без электричества остались 40 тысяч домов. Тропический циклон «Ниран» принес с собой ливни и сильный ветер, скорость которого достигает 38 метров в секунду. Повалены десятки деревьев, повреждены дома. Из-за паводков и наводнений несколько прибрежных поселков оказались отрезаны от основных дорог. Закрыты около 40 школ.