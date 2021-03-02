В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, а в Италии устраняют последствия Этны

Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма и пепла высотой пять километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма и пепла высотой пять километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Извержение стало самым мощным с августа 2020 года, когда вулканическая активность на острове увеличилась. Информации о пострадавших не поступало. Местных жителей призывают не приближаться к вулкану ближе, чем на три километра. За ситуацией пристально следят сейсмологи.
В итальянских городах между тем устраняют последствия извержения Этны. Вулкан пробудился в середине февраля и с тех пор уже семь раз выбрасывал потоки лавы, дым и камни. Города покрыты толстым слоем вулканического пепла. Уборкой занимаются коммунальные службы.