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В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, а в Италии устраняют последствия Этны

02 марта 2021 12:09
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Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма и пепла высотой пять километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, а в Италии устраняют последствия Этны-1

Извержение стало самым мощным с августа 2020 года, когда вулканическая активность на острове увеличилась. Информации о пострадавших не поступало. Местных жителей призывают не приближаться к вулкану ближе, чем на три километра. За ситуацией пристально следят сейсмологи.

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, а в Италии устраняют последствия Этны-4

В итальянских городах между тем устраняют последствия извержения Этны. Вулкан пробудился в середине февраля и с тех пор уже семь раз выбрасывал потоки лавы, дым и камни. Города покрыты толстым слоем вулканического пепла. Уборкой занимаются коммунальные службы.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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