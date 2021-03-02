Протесты в Грузии: демонстранты попытались сорвать работу парламента, не пропуская депутатов

Новости Грузии. Волнения в Грузии. У здания парламента в ходе митинга оппозиции задержаны семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никанор Мелия обвиняется в организации массовых беспорядков и участии в штурме парламента в июне 2019 года. Его арестовали неделю назад за неуплату залога в размере более 12 тысяч долларов. Парламент лишил оппозиционера депутатской неприкосновенности, и суд изменил меру пресечения на арест. Протестующие у здания парламента пытаются перекрыть дорогу и встречают автомобили депутатов криками. Периодически словесные перепалки перерастают в стычки с полицией.