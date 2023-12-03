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Генсек НАТО заявил, что положение Украины может ухудшиться

03 декабря 2023 09:39
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что положение в Украине может усугубиться в связи с недостатком западной поддержки. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал поддержать Украину любой ценой. Однако и признал, что НАТО не в состоянии обеспечить растущий спрос на боеприпасы. 

В свою очередь, Москва выступила с критикой военной помощи Запада Украине, так как считает, что она лишь усугубляет конфликт. Ранее лидер РФ Владимир Путин отметил, что Россия уверенно добивается своих целей в рамках спецоперации.

# Международная политика # Йенс Столтенберг # Владимир Путин

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