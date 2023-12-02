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Караван мигрантов направляется в США

02 декабря 2023 16:57
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Новости США. Погранпункты США перегружены мигрантами. Поток людей не прекращается. В новой группе переселенцев, которые пока не перешли границу со Штатами, почти 3 тысячи человек. Из них 700 – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караван мигрантов направляется в США-1

Национальный институт миграции Мексики разрешил движение каравана, но ограничил использование транспорта. Уже порядка трех лет Соединенные Штаты сталкиваются с рекордным числом нелегалов. В основном это граждане Мексики, Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

# Беженцы # Новости США # Фотофакт

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