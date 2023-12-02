Караван мигрантов направляется в США

Новости США. Погранпункты США перегружены мигрантами. Поток людей не прекращается. В новой группе переселенцев, которые пока не перешли границу со Штатами, почти 3 тысячи человек. Из них 700 – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.