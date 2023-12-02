Поляки заблокировали ещё один КПП на границе с Украиной

Новости Польши. Поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной. Только вчера были согласованы условия частичного снятия ограничений. Тем не менее польские дальнобойщики продолжают требовать отмены украинским перевозчикам льготного проезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на границе остается критической. У заблокированных у КПП водителей заканчиваются топливо и продукты. Экспорт Украины на этом направлении сократился на 40 %. Ранее коллег, выступающих против льгот перевозчикам Украины, поддержали и в Словакии. Из-за стачки у ее границы скопилось около тысячи грузовиков.