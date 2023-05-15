Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост по истечении срока его полномочий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 мая подтвердил, что намерен покинуть пост генерального секретаря альянса после истечения срока его полномочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А произойдет это уже в сентябре 2023 года.

При этом он заявил, что откажется занимать эту должность, даже если об этом его попросят страны Североатлантического альянса. Столтенберг уже трижды продлевал срок своих полномочий и занимает пост генсека почти девять лет. Это вдвое больше, чем планировалось. Также он выразил уверенность, что страны альянса смогут найти «отличного преемника» ему на смену.