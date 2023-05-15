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Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост по истечении срока его полномочий

15 мая 2023 14:23
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 мая подтвердил, что намерен покинуть пост генерального секретаря альянса после истечения срока его полномочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А произойдет это уже в сентябре 2023 года.  

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост по истечении срока его полномочий-1

При этом он заявил, что откажется занимать эту должность, даже если об этом его попросят страны Североатлантического альянса. Столтенберг уже трижды продлевал срок своих полномочий и занимает пост генсека почти девять лет. Это вдвое больше, чем планировалось. Также он выразил уверенность, что страны альянса смогут найти «отличного преемника» ему на смену.  

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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