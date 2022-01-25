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Генсек НАТО: мы перебрасываем дополнительные силы в Восточную Европу

25 января 2022 11:47
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Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Усиление военного контингента Столтенберг объяснил тем, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной и готовится на нее напасть. Москва категорически отвергает эти обвинения.  

Генсек НАТО: мы перебрасываем дополнительные силы в Восточную Европу-1

Сейчас в Восточной Европе уже находятся около 4 000 военнослужащих НАТО: в Эстонии, Литве, Латвии, Польше и Румынии. Туда переброшены танки, бронетехника, развернуты средства ПВО. Повысили боеготовность своих войск в Европе и США. Пентагон заявил, что готов дополнительно отправить туда более 8 000 военных. Это боевые части, разведка, авиация, медики и транспортные подразделения.  

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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