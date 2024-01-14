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Более 75% жителей ФРГ не удовлетворены работой кабинета Шольца

14 января 2024 14:23
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Опрос, проводимый службой INSA для Bild am Sonntag, выявил, что 76 процентов жителей Германии не удовлетворены работой правительства под управлением канцлера Олафа Шольца. Об этом пишет РИА Новости.

Только 17 процентов довольны его работой, что является самым низким результатом с момента его вступления в эту должность в декабре 2021 года.

Работа немецкого правительства осложняется правительства осложняется недавним представлением Федерального конституционного суда, запретившего тратить 60 млрд евро на климатические и экологические проекты.

Эти деньги изначально предназначались для ликвидации последствий корноварисой пандемии, однако были переназначены в конце 2021 года правительством Шольца. В итоге кабинету министров пришлось искать другие источники финансирования, что привело к протестам фермеров по всей стране.

# Международная политика

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