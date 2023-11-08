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Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в школе Гамбурга

08 ноября 2023 13:56
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Новости Германии. Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга. К месту пришествия съезжаются наряды полиции со всего города. Спецназ уже находится в здании и обыскивает его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в школе Гамбурга-1

По предварительным данным, нападавшими оказались двое учеников школы, которые угрожали учителю пистолетом. Подозреваемым 12 и 16 лет. Об их намерениях пока ничего неизвестно. Сообщается, что полиция эвакуировала школьников.

# Нападение # Новости Германии # Фотофакт

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