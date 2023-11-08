Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в школе Гамбурга

Новости Германии. Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга. К месту пришествия съезжаются наряды полиции со всего города. Спецназ уже находится в здании и обыскивает его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.