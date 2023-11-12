Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко разделяет идею о том, что Украина испытывает потребность в руководителе с опытом Шарля Де Голля. Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что готов поработать в одной команде с главкомом ВСУ Залужным, если последний будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти выборы не имеют значения, и как сообщает украинское издание «Страна.ua», альтернативой ему может стать Залужный. В силу продления военного времени и проведения мобилизации выборы 2024 года были отменены.