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Генерал-майор ВСУ заявил, что хочет видеть Залужного президентом Украины

12 ноября 2023 14:08
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Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко разделяет идею о том, что Украина испытывает потребность в руководителе с опытом Шарля Де Голля. Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что готов поработать в одной команде с главкомом ВСУ Залужным, если последний будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти выборы не имеют значения, и как сообщает украинское издание «Страна.ua», альтернативой ему может стать Залужный. В силу продления военного времени и проведения мобилизации выборы 2024 года были отменены.

# Международная политика # Валерий Залужный # Владимир Зеленский

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