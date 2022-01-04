Гендиректор «Литовских железных дорог» уволился из-за скандала с транзитом белорусских калийных удобрений

Он разгорелся после того, как Вильнюс не поддержал санкции США против «Беларуськалия». Его продукция по-прежнему шла через Литву, так как железные дороги получили от белорусских заказчиков аванс за транзит, из-за чего не могли в одностороннем порядке остановить перевозку. Поэтому страна попала в тиски: с одной стороны на нее давили США, с другой – финансовые обязательства.

Ольга Шерснева, СТВ:

Этого давления не выдержали главы МИД и Минтранса, которые хотели уйти в отставку. Но их оставили на своих постах. Пока. Но за ситуацию надо было кого-то наказать. Вот власти и нашли стрелочника в лице гендиректора железных дорог. Но вряд ли этим разрешили ситуацию. Ведь договор с «Беларуськалием» подписан до 2023 года. И по нему Литва обязана обеспечить железнодорожный транзит 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.