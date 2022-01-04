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Гендиректор «Литовских железных дорог» уволился из-за скандала с транзитом белорусских калийных удобрений

04 января 2022 08:26
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Гендиректор «Литовских железных дорог» стал жертвой санкций против Беларуси. Глава ведомства уволился из-за скандала с транзитом белорусских калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гендиректор «Литовских железных дорог» уволился из-за скандала с транзитом белорусских калийных удобрений-1

Он разгорелся после того, как Вильнюс не поддержал санкции США против «Беларуськалия». Его продукция по-прежнему шла через Литву, так как железные дороги получили от белорусских заказчиков аванс за транзит, из-за чего не могли в одностороннем порядке остановить перевозку. Поэтому страна попала в тиски: с одной стороны на нее давили США, с другой – финансовые обязательства.  

Гендиректор «Литовских железных дорог» уволился из-за скандала с транзитом белорусских калийных удобрений-4

Ольга Шерснева, СТВ:
Этого давления не выдержали главы МИД и Минтранса, которые хотели уйти в отставку. Но их оставили на своих постах. Пока. Но за ситуацию надо было кого-то наказать. Вот власти и нашли стрелочника в лице гендиректора железных дорог. Но вряд ли этим разрешили ситуацию. Ведь договор с «Беларуськалием» подписан до 2023 года. И по нему Литва обязана обеспечить железнодорожный транзит 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.  

# Беларусь-Литва # Мантас Бартушка # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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