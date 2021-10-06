Газовый кризис всё-таки наступил. Глава еврокомиссии предложила перейти на энергию солнца и ветра

Цена на газ стала ньюсмейкером последних дней. Утром 6 октября она достигла почти 2 000 долларов за 1 000 кубометров, а к вечеру упала до 1 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От таких качелей у поставщиков голубого топлива захватывает дух, а Европу бросает то в жар, то в холод.

И это понятно. Европейцы опасаются, что просто не смогут пережить зиму. Газовый кризис там все-таки наступил. Политики пытаются ответить на вечные вопросы: кто в этом виноват и что делать.

Пять стран ЕС (Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния) предложили разработать принципы хранения газа в Евросоюзе и координировать его закупки. А глава еврокомиссии вообще посоветовала перейти на возобновляемые источники энергии. То есть на ветер и солнце.