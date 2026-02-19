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CNN: есть прогресс работы по прекращению огня в Украине

19 февраля 2026 09:33
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CNN: есть прогресс работы по прекращению огня в Украине-0

Россия, Украина и США добились значительного прогресса в обсуждении параметров режима прекращения огня в ходе переговоров Женеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал США CNN.

Военным чиновникам удалось достичь успеха в согласовании основных условий, которые станут основой будущих политических соглашений, указывает источник зарубежного ТВ.

Атмосферу на военной части переговоров источник CNN охарактеризовал как «осторожный оптимизм».

Встреча в Женеве проходила 17-18 февраля. Делегацию России возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал дискуссии сложными, но продуктивными. Он также заявил, что следующий раунд состоится в ближайшее время.

Фото: pixabay

# Международная политика

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