Греции грозит демографический кризис

В Греции обостряется демографический кризис. Уровень рождаемости в стране – один из самых низких в Евросоюзе. По прогнозам экспертов, если такая тенденция сохранится, к 2070 году население может сократиться на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году число смертей в Греции почти вдвое превысило рождаемость. Так, за год скончались 128 тысяч человек, а на свет появились 71 тысяча младенцев. Ухудшение демографической ситуации эксперты связывают с последствиями жестких экономических мер и высоким уровнем эмиграции. Молодые семьи не спешат заводить детей из-за безработицы и нестабильного финансового положения.