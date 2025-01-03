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Греции грозит демографический кризис

03 января 2025 06:40
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В Греции обостряется демографический кризис. Уровень рождаемости в стране – один из самых низких в Евросоюзе. По прогнозам экспертов, если такая тенденция сохранится, к 2070 году население может сократиться на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греции грозит демографический кризис-2

В 2024 году число смертей в Греции почти вдвое превысило рождаемость. Так, за год скончались 128 тысяч человек, а на свет появились 71 тысяча младенцев. Ухудшение демографической ситуации эксперты связывают с последствиями жестких экономических мер и высоким уровнем эмиграции. Молодые семьи не спешат заводить детей из-за безработицы и нестабильного финансового положения.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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