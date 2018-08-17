Актёр сериалов «Место встречи изменить нельзя» и «Убойная сила» доставлен в реанимацию

Новости России. В Санкт-Петербурге заслуженного артиста России Евгения Леонова-Гладышева в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

По сведениям РИА Новости, у актёра внутримозговое кровоизлияние. Сейчас мужчина находится в отделении нейрохирургии Елизаветинской больницы.

Как сообщает Петербургский дневник, Леонов-Гладышев получил ЧМТ из-за падения. Артист перенёс операцию. Сейчас пациент в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Евгений Леонов-Гладышев известен своими ролями в сериалах «Место встречи изменить нельзя» и «Убойная сила».

На неделе перенёс инсульт экс-участник коллектива «Парк Горького» Николай Носков.