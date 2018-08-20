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Греция выходит из программы финансовой помощи ЕС после получения последнего транша в 15 млрд евро

20 августа 2018 08:28
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Новости Греции. В рамках этого процесса и создания резерва ликвидности власти страны согласились в течение последующих двух лет вновь сократить пенсии и повысить налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция выходит из программы финансовой помощи ЕС после получения последнего транша в 15 млрд евро -1

Напоминаем, признаки экономического кризиса в Греции начали появляться в 2009 году. Его причиной стало массовое уклонение жителей от налогов.

# Кризис в Греции # Фотофакт

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