Греция выходит из программы финансовой помощи ЕС после получения последнего транша в 15 млрд евро

Новости Греции. В рамках этого процесса и создания резерва ликвидности власти страны согласились в течение последующих двух лет вновь сократить пенсии и повысить налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. В рамках этого процесса и создания резерва ликвидности власти страны согласились в течение последующих двух лет вновь сократить пенсии и повысить налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем, признаки экономического кризиса в Греции начали появляться в 2009 году. Его причиной стало массовое уклонение жителей от налогов.