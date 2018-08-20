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20 августа возобновляются встречи корейских семей, которые были разделены национальным расколом

20 августа 2018 08:26
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Новости мира. В приграничной зоне между двумя Кореями 20 августа встретятся семьи, которые были разделены в результате национального раскола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 августа возобновляются встречи корейских семей, которые были разделены национальным расколом-1

Группа жителей Республики Корея из 89 человек уже прибыла к демилитаризованной зоне. Напоминаем, договоренность о возобновлении встреч разделенных семей была достигнута лидерами двух стран при личной встрече 27 апреля 2018 года.

# Международная политика # Фотофакт

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