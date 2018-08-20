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Жители Венгрии празднуют День святого Иштвана

20 августа 2018 08:32
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Новости Венгрии. Главный государственный праздник отмечают 20 августа жители Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Венгрии празднуют День святого Иштвана-1


Источник: unsplash.com

Массовые гуляния, всевозможные фестивали, театральные представления и фейерверки проходят в честь Дня святого Иштвана – первого короля этого европейского государства.

Жители Венгрии празднуют День святого Иштвана-4


Источник: unsplash.com

В 1083 году Иштван I был причислен к лику святых, а 20 августа – день его коронации – был объявлен праздничным днем. С национальным праздником президента Венгрии и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Беларусь-Венгрия # Фотофакт

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