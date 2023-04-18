Пожилые жители Южной Африки тренируются в бассейне, чтобы победить аквафобию
Пожилые жители южноафриканского города Соуэто возобновляют тренировки в бассейне. Более 40 пенсионеров осваивают новое хобби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше плаванием они не занимались. Более того, имели аквафобию и боялись утонуть даже на малой глубине. С целью побороть страхи и укрепить здоровье пенсионеры и пришли в бассейн.
Мэми Габашане Молеф, жительница Южной Африки:
Я никогда раньше не плавала. Это был мой первый раз. Вызов, который я приняла. Я сама себя замотивировала. Раньше мне казалось, я не могла дышать в воде, а еще болели колени. Но теперь я справляюсь.
Инициатива появилась в 2021 году, когда в стране бушевала пандемия коронавируса. Тогда и родилась идея помочь с восстановлением организма именно пожилым людям. Правда, на время центр даже останавливал работу из-за своей непопулярности, но теперь групп уже несколько. В них – люди разного возраста. Они уже познакомились и теперь общаются и после тренировок. Занятия в бассейне стали не только способом поправить свое здоровье, но и возможностью социализироваться.