Пожилые жители Южной Африки тренируются в бассейне, чтобы победить аквафобию

Пожилые жители южноафриканского города Соуэто возобновляют тренировки в бассейне. Более 40 пенсионеров осваивают новое хобби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше плаванием они не занимались. Более того, имели аквафобию и боялись утонуть даже на малой глубине. С целью побороть страхи и укрепить здоровье пенсионеры и пришли в бассейн.

Мэми Габашане Молеф, жительница Южной Африки:

Я никогда раньше не плавала. Это был мой первый раз. Вызов, который я приняла. Я сама себя замотивировала. Раньше мне казалось, я не могла дышать в воде, а еще болели колени. Но теперь я справляюсь.