В китайском заповеднике показали, как панды борются за еду

Оказалось, эти животные не только милые, но еще требовательные и хитрые. Одна из панд лапой пытается задержать вторую, чтобы перехватить больше еды. Правда, сотрудница на уловки медвежат не повелась и, конечно, накормила обеих. Этим пандам на юго-западе Китая чуть больше года. Они еще не очень большие, но аппетит у животных уже внушительный. Да и несмотря на сбалансированный рацион, от угощений медвежата никогда не отказываются.