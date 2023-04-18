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В китайском заповеднике показали, как панды борются за еду

18 апреля 2023 09:13
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Новости Китая. Исследовательский центр по разведению гигантских панд в провинции Сычуань поделился забавными кадрами. Две подопечные парка выпрашивают еду у сотрудницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В китайском заповеднике показали, как панды борются за еду-1

Оказалось, эти животные не только милые, но еще требовательные и хитрые. Одна из панд лапой пытается задержать вторую, чтобы перехватить больше еды. Правда, сотрудница на уловки медвежат не повелась и, конечно, накормила обеих. Этим пандам на юго-западе Китая чуть больше года. Они еще не очень большие, но аппетит у животных уже внушительный. Да и несмотря на сбалансированный рацион, от угощений медвежата никогда не отказываются.

# Животные # Новости Китая # Фотофакт

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