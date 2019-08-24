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Сильные пожары в Амазонии: власти Бразилии не исключают, что придётся эвакуировать население

24 августа 2019 18:29
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Новости Бразилии. В нескольких регионах Бразилии объявлен режим ЧС из-за пожаров в Амазонии. Мера введена в западных штатах Акри и Амазонас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные пожары в Амазонии: власти Бразилии не исключают, что придётся эвакуировать население-1

Сильные пожары вызвали густой смог, дым окутал многие города.  В результате уже более 600 жителей Бразилии обратились к врачам за помощью. Среди пострадавших много детей.

Сильные пожары в Амазонии: власти Бразилии не исключают, что придётся эвакуировать население-4

В связи со сложившейся ситуацией не исключено, что спасателям придется провести эвакуацию местного населения в безопасные районы.

# Пожар # Фотофакт

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