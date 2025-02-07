Прямой эфир

FT: решение Трампа закрыть USAID станет катастрофой для США

07 февраля 2025 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Решение президента США Дональда Трампа о закрытии USAID приведет к катастрофическим последствиям и окажется провальным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Один из сотрудников USAID сравнил сложившуюся ситуацию с Афганистаном и заметил, что Илон Маск назвал USAID «кучкой преступников», что хорошо укладывается в нарративы многих правительств.

FT: решение Трампа закрыть USAID станет катастрофой для США-1

Флаг: pinterest

Один из высокопоставленных американских чиновников считает действия Трампа «ошеломляющими и безответственными». Ранее Трамп уже обвинил USAID в краже миллиардов долларов.

Также Илон Маск заявил, что этой организации «пора умереть». 

Ранее агентство США по международному развитию сообщило, что персонал будет отправлен в административный отпуск, а зарубежные офисы будут закрыты до пятницы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Российские войска взяли под свой контроль Дзержинск в ДНР
07 февраля 2025 14:33

Российские войска взяли под свой контроль Дзержинск в ДНР

Индия отменила контракты на поставку БПЛА с компонентами из КНР
07 февраля 2025 14:16

Индия отменила контракты на поставку БПЛА с компонентами из КНР

Венгрия поддержала санкции США против Международного уголовного суда
07 февраля 2025 13:44

Венгрия поддержала санкции США против Международного уголовного суда