FT: решение Трампа закрыть USAID станет катастрофой для США

Решение президента США Дональда Трампа о закрытии USAID приведет к катастрофическим последствиям и окажется провальным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.



Один из сотрудников USAID сравнил сложившуюся ситуацию с Афганистаном и заметил, что Илон Маск назвал USAID «кучкой преступников», что хорошо укладывается в нарративы многих правительств.