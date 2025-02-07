FT: решение Трампа закрыть USAID станет катастрофой для США

Решение президента США Дональда Трампа о закрытии USAID приведет к катастрофическим последствиям и окажется провальным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
Один из сотрудников USAID сравнил сложившуюся ситуацию с Афганистаном и заметил, что Илон Маск назвал USAID «кучкой преступников», что хорошо укладывается в нарративы многих правительств.
Один из высокопоставленных американских чиновников считает действия Трампа «ошеломляющими и безответственными». Ранее Трамп уже обвинил USAID в краже миллиардов долларов.
Также Илон Маск заявил, что этой организации «пора умереть».
Ранее агентство США по международному развитию сообщило, что персонал будет отправлен в административный отпуск, а зарубежные офисы будут закрыты до пятницы.