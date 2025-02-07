Российские войска взяли под свой контроль Дзержинск в ДНР

Город был занят частями 51-й армии и добровольческим формированием «Ветераны» группы войск «Центр».

Российские военные взяли под свой контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Дзержинск (переименован в Торецк в 2016 году) – это опорный пункт ВСУ с сетью железных дорог, откуда регулярно обстреливается Горловка.

Взятие города Торецка облегчит снабжение русских войск и позволит им угрожать тылам ВСУ. Группировка «Центр» также овладела Крымским, Барановкой и селом Дружба, а группировка «Запад» освободила Новомлынск в Харьковской области.