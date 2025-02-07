Индия отменила контракты на поставку БПЛА с компонентами из КНР

Министерство обороны Индии отменило три контракта на поставку беспилотных летательных аппаратов на сумму более 2,3 миллиарда рупий из-за того, что в них были использованы китайские комплектующие. Об этом пишет РИА Новости.

Эти контракты, заключенные в 2023 году, предполагали поставку 200 средних, 100 тяжелых и 100 легких беспилотников, которые будут развернуты вдоль линии фактического контроля с Китаем. Решение было принято в ответ на опасность кибербезопасности, исходящую от индийских компаний, которые используют в дронах китайские компоненты.

Шаг последовал после предыдущих сбоев в работе дронов на границах с Китаем и Пакистаном. Отказ от поставок отражает давний спор между Индией и Китаем, который привел к множеству военных столкновений. В октябре 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли соглашения о порядке патрулирования в Ладакхе, завершив разведение войск в этом регионе.