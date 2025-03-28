FT: Мелони согласилась в Вэнсом с критикой в адрес Европы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в своем интервью Financial Times высказалась в поддержку критики Европы со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет РИА Новости.

Она согласна с тем, что Европа «немного потеряла себя», отметив, что эта критика направлена на правящий слой, а не на людей, и связана с насаждением идеологии вместо поиска реальных решений.

«Я должна сказать, что согласна... Я говорю это уже много лет... Европа немного потеряла себя», – сказала она.