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FT: Мелони согласилась в Вэнсом с критикой в адрес Европы

28 марта 2025 10:44
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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в своем интервью Financial Times высказалась в поддержку критики Европы со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет РИА Новости.

FT: Мелони согласилась в Вэнсом с критикой в адрес Европы-1

Фото: pixabay

Она согласна с тем, что Европа «немного потеряла себя», отметив, что эта критика направлена на правящий слой, а не на людей, и связана с насаждением идеологии вместо поиска реальных решений.

«Я должна сказать, что согласна... Я говорю это уже много лет... Европа немного потеряла себя», – сказала она.

# Международная политика

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