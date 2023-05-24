ФСБ задержала инженера оборонного предприятия в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене

Инженер-конструктор оборонного завода в Ростове-на-Дону задержан Федеральной службой безопасности РФ. Его обвиняют в шпионаже на Украину, пишет РИА Новости.

Сообщается, что с февраля по апрель текущего года гражданин Российской Федерации вел переписку с сотрудниками Главного управления разведки Украины. Задержанный по поручению украинских спецслужб передавал кураторам сведения о расположении российских оборонных предприятий и средств противовоздушной обороны. Информировал ГУР Украины он также о местах дислокации войск РФ на территории Ростова-на-Дону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в государственной измене в форме шпионажа.