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Жители Германии недовольны количеством украинских беженцев в стране

24 мая 2023 10:24
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Новости Германии. В Германии споры вызывает количество украинских беженцев в стране. Власти обещают направить дополнительно миллиард евро в Фонд помощи бездомным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жители Германии недовольны количеством украинских беженцев в стране-1

Однако некоторые земли ФРГ даже с учетом новых платежей принимать гостей не хотят. В стране просто не хватает жилья, а желающих получить крышу над головой много. За первые четыре месяца 2023 года заявлений о предоставлении убежища стало больше почти на 80 % по сравнению с тем же периодом 2022-го. Превратить в центр приема беженцев пришлось даже старый аэропорт.  

# Беженцы # Новости Германии # Фотофакт

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