Жители Германии недовольны количеством украинских беженцев в стране

Однако некоторые земли ФРГ даже с учетом новых платежей принимать гостей не хотят. В стране просто не хватает жилья, а желающих получить крышу над головой много. За первые четыре месяца 2023 года заявлений о предоставлении убежища стало больше почти на 80 % по сравнению с тем же периодом 2022-го. Превратить в центр приема беженцев пришлось даже старый аэропорт.