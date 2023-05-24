Испанию после засухи затопило: в Валенсии выпало больше осадков, чем за полгода

В Валенсии за сутки выпало больше осадков, чем за предыдущие полгода. А ведь эта весна могла бы стать самой засушливой в современной истории страны. Но у природы свои планы. Внимание жителей снова приковано к прогнозам синоптиков: только на этот раз информации ждут о количестве и продолжительности осадков.