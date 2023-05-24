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Испанию после засухи затопило: в Валенсии выпало больше осадков, чем за полгода

24 мая 2023 10:26
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Новости Испании. Злая шутка природы: спустя шесть месяцев засухи на Испанию обрушились наводнения. На юго-востоке страны затоплены дороги и подвалы жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Временно закрыты учебные заведения, детские сады, госорганы.  

Испанию после засухи затопило: в Валенсии выпало больше осадков, чем за полгода-1

В Валенсии за сутки выпало больше осадков, чем за предыдущие полгода. А ведь эта весна могла бы стать самой засушливой в современной истории страны. Но у природы свои планы. Внимание жителей снова приковано к прогнозам синоптиков: только на этот раз информации ждут о количестве и продолжительности осадков.  

# Наводнение # Новости Испании # Фотофакт

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