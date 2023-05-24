В Индонезии продолжается извержение вулкана Мерапи, самого активного в стране

Новости Индонезии. В Индонезии продолжается извержение вулкана Мерапи. Лава растеклась по прилегающей территории, а пепел накрыл близлежащие поселки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень опасности повышен до третьего из четырех возможных. К вулкану запрещено приближаться на расстояние до 7 километров. Мерапи считается самым активным в стране. Последнее его извержение произошло в феврале 2020-го. Тогда столб дыма поднялся на высоту примерно 2 километра.