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В Индонезии продолжается извержение вулкана Мерапи, самого активного в стране

24 мая 2023 10:27
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Новости Индонезии. В Индонезии продолжается извержение вулкана Мерапи. Лава растеклась по прилегающей территории, а пепел накрыл близлежащие поселки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индонезии продолжается извержение вулкана Мерапи, самого активного в стране-1

Уровень опасности повышен до третьего из четырех возможных. К вулкану запрещено приближаться на расстояние до 7 километров. Мерапи считается самым активным в стране. Последнее его извержение произошло в феврале 2020-го. Тогда столб дыма поднялся на высоту примерно 2 километра.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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