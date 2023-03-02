Из браконьера – в защитники природы. История филиппинца, который помогает спасать редких оливковых черепах

Раньше он был браконьером, а теперь стал защитником природы. Филиппинец Джесси помогает спасать редких оливковых черепах. Каждый вечер мужчина вместе с женой и детьми идет на пляж и ищет их гнезда. Для него это проще простого, ведь занятие знакомо с детства. Раньше многие жители побережья охотились на черепах и собирали их яйца.

Джесси Кабагбаг, житель провинции Ла-Унион:

В те времена жизнь была трудной, а морские черепахи – самая легкая добыча, поскольку рыбы много не поймаешь. Поэтому в детстве родители кормили нас черепашьим мясом и яйцами.

Больше 20 лет назад здесь побывали сотрудники природозащитной организации. Они увидели, что на пляжах гнездуются редкие черепахи, при этом их безудержно истребляют. Местным жителям предложили сменить профессию и спасать рептилий. Бывшие браконьеры посвятили новому занятию уже 12 лет. Добытые яйца передают специалистам, которые выращивают черепашат в инкубаторе. Если помощники экологов находят самку черепахи, то помечают ее и следят, чтобы она безопасно вернулась в море.

Джесси Кабагбаг:

Меня переполняет радость, особенно если сам нахожу яйца. Когда экологи выпускают детенышей черепах на нашем пляже, я искренне горжусь этим. Даже соседи ценят мои усилия, потому что это нелегкая задача. Я счастлив, что помогаю сохранить морских черепах.