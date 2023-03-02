Испанцы протестуют против нового закона о защите животных. Из документа убрали всё об охотничьих собаках

В Испании прошли демонстрации в знак протеста против нового закона о защите животных. На улицы вышли зоозащитники и владельцы зоомагазинов. Новый закон, предложенный правительством Испании, вызвал критику, так как из документа убрали все, что касается охотничьих собак. Они оказались вне защиты.

Под лозунгом «Те же собаки – тот же закон» тысячи людей прошли маршем, чтобы призвать правительство вернуть охотничьих собак в закон, который увеличивает штрафы за жестокое обращение с животными до 200 тысяч евро и вводит возможное двухлетнее тюремное заключение за самые серьезные случаи.