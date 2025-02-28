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ФСБ РФ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона

28 февраля 2025 08:49
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Федеральная служба безопасности России продемонстрировала кадры с задержанием граждан Украины и России, которые готовили теракт против митрополита Тихона. Об этом пишет РИА Новости.

ФСБ РФ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона-1

Фото: pinterest

Кадры задержаний приводит канал «Россия-24». Спецслужба сообщила, что предотвратила теракт в столице, задержав российского гражданина и украинца, завербованного украинской разведкой. У них была обнаружена и изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта.

# ФСБ # Украина # Россия

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