ФСБ РФ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности России продемонстрировала кадры с задержанием граждан Украины и России, которые готовили теракт против митрополита Тихона. Об этом пишет РИА Новости.

Кадры задержаний приводит канал «Россия-24». Спецслужба сообщила, что предотвратила теракт в столице, задержав российского гражданина и украинца, завербованного украинской разведкой. У них была обнаружена и изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта.