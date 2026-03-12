ФСБ РФ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Крыму

ФСБ предотвратила в Крыму теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, подготовленный украинскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.

Задержан 39-летний житель Севастополя, который через Telegram связался с кураторами. Он собирал данные о российских военных, а затем получил задание взорвать автомобиль сотрудника ведомства. Мужчина узнал номер машины, адрес, дату подрыва и место закладки взрывчатки, но не успел привести план в исполнение.

Возбуждены дела о госизмене и подготовке к теракту, фигурант арестован.

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