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ФСБ РФ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Крыму

12 марта 2026 11:48
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ФСБ РФ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Крыму-0

ФСБ предотвратила в Крыму теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, подготовленный украинскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.

Задержан 39-летний житель Севастополя, который через Telegram связался с кураторами. Он собирал данные о российских военных, а затем получил задание взорвать автомобиль сотрудника ведомства. Мужчина узнал номер машины, адрес, дату подрыва и место закладки взрывчатки, но не успел привести план в исполнение.

Возбуждены дела о госизмене и подготовке к теракту, фигурант арестован.

Фото: pixabay

# Международная политика

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