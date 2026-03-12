В Германии вышли на забастовку пилоты крупнейшей авиакомпании

В Германии серьезно нарушено воздушное сообщение. Причиной стала общенациональная двухдневная забастовка пилотов крупнейшей авиакомпании страны. В стране отменены сотни авиарейсов, в том числе международных. Прекращены грузоперевозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стачка затронула крупнейшие аэропорты, такие как Франкфурт и Мюнхен. В них застряли тысячи пассажиров, которые вынуждены искать другие авиакомпании или пользоваться, при возможности, наземным транспортом. Бастующие пилоты требуют повышения зарплаты и пересмотра пенсионной системы. Она, помимо всего прочего, предусматривает сокращение выплат пилотам при выходе на заслуженный отдых. Руководство авиакомпании называет эти требования невыполнимыми и призывает профсоюзы сесть за стол переговоров.