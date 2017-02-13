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Франк-Вальтер Штайнмайер избрал новым президентом Германии

13 февраля 2017 06:08
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Новости Германии. Германия приветствует нового президента. Преемником Ёоахима Гаука стал бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Большинство членов федерального собрания отдали за него свои голоса.

61-летнего Штайнмайера поддерживают социал-демократическая партия Германии, христианско-демократический и христианско-социальный союзы. А канцлер Ангела Меркель не раз подчеркивала его «способность к компромиссу» и «знание мира».

С избранием на пост президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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