Франк-Вальтер Штайнмайер избрал новым президентом Германии

Новости Германии. Германия приветствует нового президента. Преемником Ёоахима Гаука стал бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Большинство членов федерального собрания отдали за него свои голоса.

61-летнего Штайнмайера поддерживают социал-демократическая партия Германии, христианско-демократический и христианско-социальный союзы. А канцлер Ангела Меркель не раз подчеркивала его «способность к компромиссу» и «знание мира».

С избранием на пост президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.