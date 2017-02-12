Число должников вырастает каждую зиму: сколько стоят коммунальные услуги в Латвии

Новости Беларуси. Одна из самых чувствительных и обсуждаемых сфер нашей повседневной жизни – жилищно-коммунальное хозяйство. Многие сетуют, мол и жировки дорогие, и сантехники не столь расторопные, как хотелось бы. Но, справедливости ради, отметим:

Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, еще сохраняющая дотации практически на все основные коммунальные услуги.

Иными словами то же отопление стоит дороже, но рассчитаться нам помогает государство. Хотя мы медленно, но верно – по 5 долларов в год – идем к 100% оплате и обязательно к ней примем.

Или взять нашу государственную систему обслуживания жилья через ЖЭСы, которые не ругает только ленивый.

Но вот вам свежий пример: частники, которые в 2016 году взялись за уборку подъездов в столице, работу эту не потянули. И жильцы экспериментальных домов вернулись к старому проверенному ЖЭСу. Как говорится, все познается в сравнении. За таким сравнением к нашим ближайшим соседям – латышам – на неделе отправилась съемочная группа программы «Неделя» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

В Ригу пришли морозы, однако холодов здесь боятся гораздо меньше, чем коммунальных счетов. Зимой и без того увесистую «жировку» тянет вниз отопление. Вот и получается, что итоговый счет существенно бьет по карману. У многих на оплату коммунальных платежей уходит значительная часть бюджета.

Марис Ланковскис:

Пока растопим печку, проходит время. Уходим на работу, оставляем все тепло. Приходим – снова холодно.

Удобным такой способ назовешь едва ли. Тем не менее, печное отопление – весьма выгодная альтернатива центральному. За брикет выходит около 40 евро в месяц, при этом теплые батареи, учитывая метраж квартиры, обошлись бы в два раза дороже. Впрочем, даже несмотря на экономный подход, «коммуналка» рижской семье влетает в копейку.

Зимой счет доходит до 90 евро.

Марис Ланковскис:

Вот если б у нас было центральное отопление, была бы проблема как свести концы с концами. Это очень дорого. Мне большинство работы предлагают по минимальной зарплате – 380. Минус налоги – это на руки я получаю 280. Довольно сложно эти счета оплатить с одной зарплатой. После Нового года подорожали вода, вывоз мусора, газ. Все вроде незаметно, но чувствуется по карману.

Квартплата в странах Прибалтики – тема острая.

Стоимость коммунальных услуг утяжеляет государственный налог (речь идет об НДС). Причем по максимальной ставке в размере 21%. Зимой за блага цивилизации, скажем, в типовой двухкомнатной квартире придется выложить примерно 100-120 евро. При этом средняя нетто-зарплата после уплаты налогов составляет 622 евро. Но это довольно условно.

Горожане:

Жилплощадь у меня маленькая. Вместе с отоплением где-то 100 евро.

Двухкомнатная квартира – 120 евро, а пенсия – 250. Плюс 40 евро я трачу каждый месяц на лекарства.

Зимой около 150 евро. Не очень много, но чувствуется.

У меня газовое отопление, поэтому мне легче, чем другим. А так квартплаты очень большие.

Самый «прожорливый» тариф – отопление, за ним идут электроэнергия, вода и квартплата.

Обслуживанием жилищного фонда в Риге занимаются домоуправления. Кстати, совсем недавно и их услуги стали облагаться НДС. Сами же расценки, как правило, колеблются. В зависимости от состояния дома по-разному рассчитываются расходы на содержание квартиры, вывоз мусора, текущий ремонт.

Екатерина Морозова, заместитель руководителя рижского жилищно-коммунального хозяйства Курземского района Риги:

Нету фиксированного тарифа. Если управляющий считает нужным его повысить и есть основа для этого, он его повысит. В среднем квадратный метр в хозяйствовании обходится 50-56 евроцентов. У нас дотаций на оплату коммунальных счетов нету, нужно оплачивать 100%.

Философия коммунальной экономии свойственна многим европейским странам, не исключение и Латвия.

Рачительное отношение к расходу воды, энергосберегающие лампочки буквально во всех квартирах – такого подхода придерживается большинство. Ведь подъемность коммунальной нагрузки для каждой семьи индивидуальна.

Нормундс Гростиньш, политолог, вице-президент Европейского альянса за свободу, руководитель «Института будущего Латвии»:

Есть, конечно, версия что треть зарплаты отдаем за коммунальные расходы. Но это сильно зависит от того, какая зарплата. То есть может быть и ползарплаты, и больше. Сейчас, в зимние месяцы, когда я сам получил счет, который в пересчете на белорусские рубли будет 380 за месяц – коммунальные и отопление, вода – при весьма умеренном потреблении. Это, конечно, вызывает определенное напряжение в любом бюджете не миллионера.

Как говорят здесь, на зиму нужно копить летом. В ряды должников можно попасть, когда просроченный платеж пересечет отметку в 142 евро.

Это муниципальное домоуправление обслуживает более половины жилищного фонда Риги. В должниках там числится около 25 тысяч человек.

Сандра Валюма, представитель Рижского домоуправления:

Общая сумма долга – 30 миллионов было в 2016 году. Число должников вырастает каждую зиму, когда начинается сезон отопления. Мы констатировали, что наши клиенты, даже если у них есть долг за январь-февраль-март, летом потихоньку оплачивают свои долги.

При этом с «коммунальными» жителям столицы еще повезло. К примеру, теплые батареи рижанам обходятся дешевле, чем жителям других крупных латвийских городов.