Протесты против полицейского произвола в Париже: видео с улиц

Новости Франции. Массовыми погромами и беспорядками в пригороде Парижа обернулась акция против полицейского произвола.
Протесты продолжаются уже неделю.
Их спровоцировала резонансная история.
Местные правоохранители задержали гражданина Франции марокканского происхождения и жестоко с ним обошлись.
В знак возмездия протестующие вышли на улицы. Они жгли машины и мусорные баки, били витрины кафе и магазинов. Разъяренная толпа всю ночь наводила ужас на целый город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ