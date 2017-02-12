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Протесты против полицейского произвола в Париже: видео с улиц

12 февраля 2017 13:26
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Новости Франции. Массовыми погромами и беспорядками в пригороде Парижа обернулась акция против полицейского произвола.

Протесты продолжаются уже неделю.

Их спровоцировала резонансная история.

Местные правоохранители задержали гражданина Франции марокканского происхождения и жестоко с ним обошлись.

В знак возмездия протестующие вышли на улицы. Они жгли машины и мусорные баки, били витрины кафе и магазинов. Разъяренная толпа всю ночь наводила ужас на целый город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# Акции протеста

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