Массовое ДТП в Китае: более 100 машин из-за непогоды – обошлось без жертв

Массовая авария с участием более 100 машин произошла на скоростном шоссе в китайском городе Сучжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом масштабов, поразительно, что обошлось без жертв. Лишь девятерым пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Причиной ДТП стал зимний шторм, который обрушился на восточные провинции страны. Он принес с собой аномальные снегопады и ледяные дожди, которые нарушили движение транспорта. Из-за гололеда были закрыты множество дорог, в некоторых районах перестали ходить поезда. Были задержаны или отменены десятки авиарейсов.