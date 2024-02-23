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Массовое ДТП в Китае: более 100 машин из-за непогоды – обошлось без жертв

23 февраля 2024 10:50
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Массовая авария с участием более 100 машин произошла на скоростном шоссе в китайском городе Сучжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом масштабов, поразительно, что обошлось без жертв. Лишь девятерым пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Массовое ДТП в Китае: более 100 машин из-за непогоды – обошлось без жертв-1

Причиной ДТП стал зимний шторм, который обрушился на восточные провинции страны. Он принес с собой аномальные снегопады и ледяные дожди, которые нарушили движение транспорта. Из-за гололеда были закрыты множество дорог, в некоторых районах перестали ходить поезда. Были задержаны или отменены десятки авиарейсов.

Массовое ДТП в Китае: более 100 машин из-за непогоды – обошлось без жертв-4

На устранение последствий непогоды были брошены около 50 тысяч человек. Из-за налипшего льда были оборваны линии электропередачи. Все аварийные службы даже после устранения неполадок остаются в режиме повышенной готовности.

# ДТП

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