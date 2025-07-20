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«Краснодар» всухую разгромил «Нижний Новгород» и в матче РПЛ

20 июля 2025 17:22
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«Краснодар» всухую разгромил «Нижний Новгород» и в матче РПЛ-0

«Краснодар» в первом туре РПЛ со счетом 3:0 одержал уверенную победу над «Нижним Новгородом». Об этом пишет РИА Новости.

Голы в составе «Краснодара» забивали Диего Коста и Эдуард Сперцян, а автоголом отметился защитник Виктор Александров.  Матч прошел на казанской «Ак Барс Арене» в связи с реконструкцией стадиона хозяев.

В следующем раунде «Краснодар» встретится с «Локомотивом», а «Нижний Новгород» – с «Крыльями Советов». Краснодарская команда в прошлом сезоне впервые стала чемпионом страны.

Фото: pixabay

# Футбол

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