Жители Варшавы требуют отставки мэра через референдум

В Варшаве набирает обороты политический кризис: противники мэра города запустили сбор подписей за его отставку путем референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство жителей столицы вызвано бесконтрольными тратами бюджетных средств и чрезмерным разрастанием чиновничьего аппарата. Сейчас в администрации работает свыше 9 тысяч человек, а ежегодные расходы на их содержание достигают примерно полумиллиарда долларов. Люди считают, что мэр больше сосредоточен на собственной политической карьере, чем на решении насущных коммунальных проблем.