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Жители Варшавы требуют отставки мэра через референдум

30 июля 2026 06:39
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В Варшаве набирает обороты политический кризис: противники мэра города запустили сбор подписей за его отставку путем референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Варшавы требуют отставки мэра через референдум-2

Недовольство жителей столицы вызвано бесконтрольными тратами бюджетных средств и чрезмерным разрастанием чиновничьего аппарата. Сейчас в администрации работает свыше 9 тысяч человек, а ежегодные расходы на их содержание достигают примерно полумиллиарда долларов. Люди считают, что мэр больше сосредоточен на собственной политической карьере, чем на решении насущных коммунальных проблем.

# Новости Польши

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